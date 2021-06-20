الأحمر لم يسرقنا.. تعليق مفاجئ من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي

علق معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على خسارة فريقه، أمام الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب حمادي العقربي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال معين الشعباني ، في تصريحات صحفية، عقب المباراة: " كنا نتمنى أن نحقق نتيجة أفضل من ذلك، والأهلي لم يسرق منا الفوز بالمبارة".

وتابع معين الشعباني:"لعبنا شوط في تونس، ويتبقى شوط في مصر، سنفعل كل ما لدينا في لقاء الإياب، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا".

وسجل محمد شريف ، هدف الأهلي الثمين في الدقيقة 67، بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

في سياق متصل، علقت الصحف التونسية، على سقوط الترجي أمام الأهلي في رادس، بهدف نظيف.

وجاءت عناوين الصحف التونسية كالتالي:



موازبيك إف إم: الترجي يهزم أمام الأهلي

علقت إذاعة موازبيك إف إم على هزيمة الترجي التونسي قائلة،:"الترجي يهزم أمام الأهلي،" مطالبة معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي بتعويض الخسارة في القاهرة خلال مباراة الإياب ".

شمس إف إم: الترجي ينقاد للهزيمة أمام الأهلي المصري في رادس

وقالت إذاعة "شمس إف إم"، :"الترجي ينقاد للهزيمة أمام الأهلي المصري في رادس"، مشيرة إلي الترجي التونسي سيحاول العودة من جديد داخل القاهرة في لقاء الإياب .

تونس الرقمية: الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي

وصفت صحيفة تونس الرقمية هزيمة الترجي بالتكبد حيثي علقت الصحيفة :" الترجي يتكبد الهزيمة أمام الأهلي "، مطالبة اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة .