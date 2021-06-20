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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 83.57 %

صدى البلد

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57 %،وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.


 وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57 %.

 

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بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 طالب، وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %.

 

وأعرب الداودى، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة.

 

و قدم محافظ قنا، شكره للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

 

 

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