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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق سوهاج - البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 17 شخصًا، فجر اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بمنطقة الكيلو 120 دوران قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف من محافظتي سوهاج وقنا، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوإشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.

وعلى الفور تم التحرك إلى مكان الواقعة وتبين من المُعاينة والفحص، إصابة كل من:"مدثر محمد عبدالعال، 8 سنوات بسحجات وكدمات متفرقه، عبير عبدالعاطي عبدالوهاب، 33 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد مصطفى عبدالباسط، 63 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد عبدالحارث فهمي، 17 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمد شحاتة محمد، 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

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و"مدني ربيع مدني، 51 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مدني محمد عبدالعال 4 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أشرف مدني ربيع، 3 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاجر صلاح محمد، 37 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، شروق حجاجي محمد، 25 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كريمة محمد محمد 38 سنة باشتباه كسر باليد اليسرى".

و"سمر أبوعتاب السيد، 32 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أمين عبدالرازق أحمد، 48 سنة، باشتباه كسر باليد اليمنى، محمد محمود حسين، 36 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، روضة أمين عبدالرازق، 8 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، منة أمين عبدالرازق، 15 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هنا أمين عبدالرازق، سنتين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المُصابين إلى مستشفى قنا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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