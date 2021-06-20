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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملاعب المفتوحة بـ 6 أكتوبر الجديدة: اهتمام كبير بالشباب وتطلعات لدمج حمامات سباحة

الكابتن محمد معروف
الكابتن محمد معروف ، مدير الملاعب المفتوحة بمدينة "6 أكتوبر

قال الكابتن محمد معروف ، مدير الملاعب المفتوحة بمدينة "6 أكتوبر الجديدة " ، إن الملاعب تضم إلى جانب " كرة القدم " ألعاب " الكراتيه " و " الكونغفو " و " جمباز " ، موضحا أن الملاعب المفتوحة اتولي النشأ من الشباب اهتماما كبيرا .

 

وأضاف الكابتن محمد معروف ، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن" ، أن الملاعب المفتوحة أصبحت مراكز شباب صغيرة ، معقبا : " الملاعب المفتوحة هو المتنفس الوحيد لدى الشباب ولدى المنطقة بالكامل " .

 

وأشار إلى أن التقديم يتم من خلال استماره يقوم بملئها ولي الأمر ، وهي متاحة من الساعة الخامسة مساء وحتى التاسعة مساء ، وتتطلب شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي .

 

وتابع أن هناك مخطط لإضافة حمام سباحة داخل القطاع " ب" وصالة جيم في قطاع "ب" ، ومساحة الملعب قانويا 40 * 20 متر .

 

وأكمل : بنطالب الناس أنها تسكن هنا ، والدولة بتشتغل وعملت مدارس ووحدات صحية وملاعب ، والأهالي مكنتتش متوقعة الشغل ده .

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