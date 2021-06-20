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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: فحص مليون و680 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

جانب من فعاليات مبادرة
جانب من فعاليات مبادرة دعم صحة المراة بالدقهلية

 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و680 الف سيدة ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة مشيرا إلى ان هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم واجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لاورام سرطان الثدي. 

 كما أوضح وكيل الوزارة انه تم تحويل اكثر من 311 ألف سيدة  الى مراكز الاحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة مضيفا أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.

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صحة الدقهلية مبادرة رئيس الجمهورية المراة

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