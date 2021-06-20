الشباب والرياضة : أعضاء برلمان الطلائع يحصلون على مناصب مرموقة داخل اتحاد طلاب مدارس مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن أعضاء برلمان طلائع مصر يحصلون على مناصب مرموقة داخل اتحاد طلاب مدارس مصر، وذلك خلال حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية الذي نظمته وزارة التربية والتعليم الفني تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".



وذكر وزير الشباب والرياضة أن تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية، مقدماً الشكر لمن وضع البذرة الأولي لبرلماني الشباب والطلائع، ونتائجه تظهر تباعاً بتولي خريجي برلمان الطلائع مناصب قيادية في اتحادات طلاب مصر وتولي خريجي برلمان الشباب مناصب تنفيذية وبرلمانية مرموقة، مؤكداً أن برلمان الطلائع هو النواة الحقيقة لقادة المستقبل في جمهورية مصر العربية.

وتولي الطليع علي بركات منصب آمين اتحاد طلاب مدارس مصر ، والطليع احمد رضا منصب عضو المكتب التنفيذي عن محافظة الشرقية ، والطليعة بسملة طهير عضو المكتب التنفيذى عن محافظة المنيا .

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن برلمان الشباب الذي يُخرج نواب برلمان ونواب محافظين ومناصب تنفيذية هو امتداد لبرلمان الطلائع، مشيراً أن طلائع مصر على قدر كبير من الوعي والتثقيف مما يدعم قيم الولاء والانتماء لديهم، والوزارة عازمة علي تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز علي أهمية اعادة الثقة المتبادلة بين نشئها وشبابها والدولة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أقامت إنتخابات برلمان الطلائع وكذلك الشباب إلكترونيا هذا العام تماشياً مع التطور التكنولوجي الموجود لمواكبة أحدث التقنيات ، بالإضافة إلي أن ذلك الإجراء يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

وتابع صبحي أن إجراء برلمان الطلائع الكترونيا، تجربة جديدة لم نعهدها من قبل في تاريخ وزارة الشباب والرياضة وإنجاز غير مسبوق، معلنا عن دعم الوزارة الكامل لهذه التجربة الفريدة ولجميع أعضاء البرلمان.