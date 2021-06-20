عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة : أعضاء برلمان الطلائع يحصلون على مناصب مرموقة داخل اتحاد طلاب مدارس مصر

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن أعضاء برلمان طلائع مصر  يحصلون على مناصب مرموقة داخل اتحاد طلاب مدارس مصر، وذلك خلال حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس علي مستوي الجمهورية الذي نظمته وزارة التربية والتعليم الفني تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".


وذكر وزير الشباب والرياضة أن تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية، مقدماً الشكر لمن وضع البذرة الأولي لبرلماني الشباب والطلائع، ونتائجه تظهر تباعاً بتولي خريجي برلمان الطلائع مناصب قيادية في اتحادات طلاب مصر وتولي خريجي برلمان الشباب مناصب تنفيذية وبرلمانية مرموقة، مؤكداً أن برلمان الطلائع هو النواة الحقيقة لقادة المستقبل في جمهورية مصر العربية.

 

وتولي الطليع علي بركات منصب آمين اتحاد طلاب مدارس مصر ، والطليع احمد رضا منصب عضو المكتب التنفيذي عن محافظة الشرقية ، والطليعة بسملة طهير عضو المكتب التنفيذى عن محافظة المنيا .

txt

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن برلمان الشباب الذي يُخرج نواب برلمان ونواب محافظين ومناصب تنفيذية هو امتداد لبرلمان الطلائع، مشيراً أن طلائع مصر على قدر كبير من الوعي والتثقيف مما يدعم قيم الولاء والانتماء لديهم، والوزارة عازمة علي تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز علي أهمية اعادة الثقة المتبادلة بين نشئها وشبابها والدولة.

 

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أقامت إنتخابات برلمان الطلائع وكذلك الشباب إلكترونيا هذا العام تماشياً مع التطور التكنولوجي الموجود لمواكبة أحدث التقنيات ، بالإضافة إلي أن ذلك الإجراء يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

وتابع صبحي أن إجراء برلمان الطلائع الكترونيا، تجربة جديدة لم نعهدها من قبل في تاريخ وزارة الشباب والرياضة وإنجاز غير مسبوق، معلنا عن دعم الوزارة الكامل لهذه التجربة الفريدة ولجميع أعضاء البرلمان.

وزير الشباب فيروس كورونا وزير الشباب والرياضة البرلمان المدارس

موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 83.57 %

خلي بالك.. أسباب إضاءة لمبة الزيت في سيارتك

ترشيحاتنا

بعد رفضه ضم ساسي.. لموشي يقترب من مغادرة الدحيل القطري

تحرك برلماني تجاه محمد رمضان بعد إهانته للفنانة سميرة عبد العزيز

الصدفة تكشف جريمته.. زوج يقتل زوجته ويلقى خطابا باكيا في جنازتها

نقيب الزراعيين يكشف الأسباب الحقيقية وراء إهمال حدائق الحيوان والأورمان

التموين: التجارة الداخلية تستمر كأكبر مساهم في الناتج المحلى الإجمالي

بدعم 50 ألف جنيه كاش من الدولة .. تعرف على أسعار السيارات الكهربائية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

بسبب نمبر وان .. يسرا اللوزي حديث الساعة

الأحمر لم يسرقنا.. تعليق مفاجئ من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي

تحوي سمومًا.. الفلاحين تحذر من هذا النوع من الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

فيديو

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ