عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية

اكشف واطمن.. إجراء 149 ألف فحص طبي للمنتفعين بـ الأقصر وأسوان

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، من خلال حملة (اكشف واطمن)، والتي أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمحافظتين منذ بداية شهر يونيو الجاري، والتي بلغت 149 ألف فحص طبي للمواطنين حتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الحملة المجانية (اكشف واطمن) للفحص الطبي  للمواطنين، والتي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري، تستهدف الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، تيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين.

وتابع بيان الهيئة، أن إجمالي المفحوصين من خلال حملة (اكشف واطمن) بلغ 14.9 ألف مواطن بالمحافظتين، لافتًا أن كافة الفحوصات الطبية والتي تم إجراؤها بواقع  10فحوصات طبية لكل مواطن ، يتم إجراؤها مجانًا، طوال فترة الحملة.

وأشار بيان الهيئة، اليوم، إلى أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم ، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستطرد البيان أنه من خلال الحملة تم اكتشاف حالات مصابة بارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري دون علم أصحابها بالإصابة، وأشار البيان أن هذا هو الهدف من الحملة وهو الكشف المبكر عن الإصابة، ومن ثم وصف البروتوكول العلاجي المناسب للمريض.

كما تستهدف الحملة الوقاية من الإصابة بأي من الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة ، بما يضمن الوقاية من الأمراض وسرعة التعامل الفوري مع المصابين بالفعل. 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت حملة (اكشف واطمن)، التي تستهدف قاطني جنوب الصعيد، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الرعاية الصحية الوحدات الصحية الفحوصات الطبية بداية شهر يونيو

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 566 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و38 وفاة

شكري : هناك تضامن كامل على مستوى الجامعة العربية والأعضاء لعدالة قضية الحقوق المائية لمصر والسودان.. ويؤكد دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للأطباء غداً

الصحة: qr code على تحليل pcr للمسافرين وشهادات التطعيم بلقاح كورونا

الصحة: تسجيل 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

الصحة: مواعيد عمل مراكز التلقي وشروط الحصول على لقاح كورونا

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور

وزيرة الصحة تبحث التعاون في مجال توفير لقاحات كورونا مع ألمانيا.. زايد: انخفاض معدل الإصابة بالفيروس تزامنا مع تلقي المواطنين للقاح

ترشيحاتنا

بعد رفضه ضم ساسي.. لموشي يقترب من مغادرة الدحيل القطري

تحرك برلماني تجاه محمد رمضان بعد إهانته للفنانة سميرة عبد العزيز

الصدفة تكشف جريمته.. زوج يقتل زوجته ويلقى خطابا باكيا في جنازتها

نقيب الزراعيين يكشف الأسباب الحقيقية وراء إهمال حدائق الحيوان والأورمان

التموين: التجارة الداخلية تستمر كأكبر مساهم في الناتج المحلى الإجمالي

بدعم 50 ألف جنيه كاش من الدولة .. تعرف على أسعار السيارات الكهربائية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الأحمر لم يسرقنا.. تعليق مفاجئ من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

بسبب نمبر وان .. يسرا اللوزي حديث الساعة

تحوي سمومًا.. الفلاحين تحذر من هذا النوع من الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

فيديو

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ