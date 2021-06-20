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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان صيفي.. ديانا هشام تتألق فى أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة ديانا هشام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة لها.

و ظهرت فى الصور بفستان صيفي أنيق، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن نشرت الفنانة ديانا هشام صورة جديدة لها من أمام احد الشواطئ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتظهر ديانا هشام مرتدية تيشيرت كات باللون الفوشيا والأسود، مع شورت قصير جينز، تاركة شعرها القصير منسدلُا على كتفيها.

وتمسك ديانا هشام بقبعة صيفية جميلة من امام البحر، وتعلو على وجهها ابتسامة جميلة، مع اعتمادها علي ارتداء بعض الاكسسوارات في معصمها.

وعلقت ديانا هشام على الصورة كاتبة: "اجعل البحر يطلقك بحرية".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها كالاتي:

"انتي جميلة اوي – قمر مشاء الله – ضحكتك جميلة".

جدير بالذكر أنه تصدرت الفنانة الشابة  ديانا هشام التريند ؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة مع لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح.

صورة ديانا هشام مع محمد صلاح انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع خلال الساعات الماضية، خاصة أن العديد من النجوم التقوا به أيضا صدفة والتقطوا معه الصور التذكارية، خلال تواجد محمد صلاح في مصر لقضاء عطلة صيفية.

منتخب مصر مواقع التواصل الاجتماعي إطلالات ديانا هشام ديانا هشام التواصل الاجتماعي Instagram

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