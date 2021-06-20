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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: هذا ما يميز موسيماني في مباريات الأهلي الإفريقية

حمدى الحسينى ، ناقد
حمدى الحسينى ، ناقد رياضى

قال الناقد الرياضي حمدى الحسينى، إن الأهلى حقق فوزا هاما على الترجى التونسى في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الاجواء المشحونة قبل مباراة أمس بين الفريقين، وصعبت المهمة على لاعبى الأهلى مع السماح بدخول 5 آلاف متفرج من الجمهور التونسى خاصة مع تعطشهم لحضور المباريات وتشجيع فريقهم.


وأضاف الحسينى، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أنه حدث بعض الاشتباكات وأعمال الشغب بين الأمن والجمهور التونسى خلال مباراة الأهلى والترجى، لافتا إلى أن الوضع بالنسبة للاعبى الأهلى كان صعبأ للغاية.


وأشار إلى أن لاعبى النادى الأهلى تعرضوا للاختناق فى ظل أعمال الشعب من جمهور الترجي، موضحا أنه حسب اللائحة من المفترض أن يتم تأجيل المباراة بين الأهلى والترجى لمدة 24 ساعة بشرط أن منسق المباراة والمراقب يقرا بأن الأجواء غير مناسبة لانطلاق المباراة وهو ما لم يحدث.


ولفت إلى أن أهم ما يميز  بيتسو موسيماني، المدير الفنى لفريق الأهلى تعامله مع كل مباراة على حدة بما بناسبها وخاصة المباريات الكبرى.


وتابع أن موسيمانى يجيد وضع الخطط المناسبة خاصة مع امتلاك  الترجى التونسى خط وسط قوى، وانتبه لذلك بمعاونته مع فريق من المساعدين وفضل أن يلعب ب 3 خطوط ارتكاز .

 

وحقق الأهلي فوزا ثمينا على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وبهذا الفوز، وضع الأهلي حامل اللقب قدما في المباراة النهائية للبطولة القارية، بانتظار مباراة الإياب السبت المقبل في ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة.
 

 


 

الأهلي مع الترجي بيتسو موسيماني أعمال الشغب ناقد رياضى النادي الأهلي صدى البلد

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