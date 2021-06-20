عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة بول ووكر تستكمل مسيرته في سلسلة أفلام Fast & Furious

ابنة بول ووكر
ابنة بول ووكر

لم يكن شعار "العائلة إلى الأبد" الذي رفعه بول ووكر وفين ديزل خلال تعاونهما سويا في سلسلة أفلام Fast & Furious أمرا عابرا أو مجرد جملة مكتوبة في سيناريو فيلم شهير. 

ميادو بول ووكر

ابنة بول ووكر في Fast & Furious

تستمر عائلة سلسلة أفلام Fast & Furious في التعاون مع بعضهم وتشجيع بعضهم على النجاحات، وتعد ميادو ووكر ابنة الممثل الراحل بول ووكر أبرز العلامات على هذه الفكرة. 

حضرت ميادو ووكر العرض الأول والخاص لفيلم Fast & Furious 9 مع فريق عمل الفيلم ومن أبرزهم فين ديزل، جوردانا بروستر، تشارليز ثيرون، لوداكريس. 

والتقطت ابنة بول ووكر العديد من الصور على السجادة الحمراء بعدما تألقت بفستان أسود طويل، من تصميم سان لوران، بعدما قضت وقتا طويلا في مواقع تصوير الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious مع أصدقاء والدها الراحل. 

كانت ميادو ووكر التي تبلغ من العمر حاليا 21 عاما، مازالت في سن المراهقة حينما توفي والدها في حادث سيارة وكان عمر 15 عاما فقط، لكنها مازالت على علاقة وثيقة بفريق فيلم Fast & Furious لاستكمال إرث والدها الذي كان أبرز نجومه. 

ومن المتوقع أن تشارك ابنة بول ووكر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast & Furious مثلما اصطحب فين ديزل ابنه معه في الجزء التاسع الذي يعرض حاليا.

عرض Fast & Furious في أمريكا

بدأ عرض فيلم Fast & Furious 9  في السينمات الأمريكية بعد أكثر من شهر على طرحه بدور العرض العالمية، وتحقيقه أرقام عالية من الإيرادات مقارنة بوضع السينما في زمن الوباء.

والتقط نجوم فيلم Fast & Furious 9، عددا من الصور التذكارية لهم على السجادة الحمراء للعرض الخاص للجزء المنتظر من سلسلة أفلام السرعة والغضب الشهيرة المقرر مدها لفيلمين آخرين. 

ووصلت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 بعد طرحه في دور العرض العالمية إلى حوالي 270 مليون دولار منذ حوالي شهر، وحقق في السينمات المصرية حوالي 14 مليون دولار. 

ويتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عددا كبيرا من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.

 

بول ووكر Fast Furious ميادو ووكر Fast Furious9 فين ديزل

ترشيحاتنا

بعد رفضه ضم ساسي.. لموشي يقترب من مغادرة الدحيل القطري

تحرك برلماني تجاه محمد رمضان بعد إهانته للفنانة سميرة عبد العزيز

الصدفة تكشف جريمته.. زوج يقتل زوجته ويلقى خطابا باكيا في جنازتها

نقيب الزراعيين يكشف الأسباب الحقيقية وراء إهمال حدائق الحيوان والأورمان

التموين: التجارة الداخلية تستمر كأكبر مساهم في الناتج المحلى الإجمالي

بدعم 50 ألف جنيه كاش من الدولة .. تعرف على أسعار السيارات الكهربائية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

الأحمر لم يسرقنا.. تعليق مفاجئ من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

بسبب نمبر وان .. يسرا اللوزي حديث الساعة

تحوي سمومًا.. الفلاحين تحذر من هذا النوع من الأسماك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فحيح الأفاعي.. مقطع مرعب لأفعى تصرخ في وجه امرأة

فيديو

فيديوجراف| ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

فيديوجراف.. ياسمين عبد العزيز تعلن الحرب على ريهام حجاج وشقيقة طليقها تتدخل

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ