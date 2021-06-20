ابنة بول ووكر تستكمل مسيرته في سلسلة أفلام Fast & Furious

لم يكن شعار "العائلة إلى الأبد" الذي رفعه بول ووكر وفين ديزل خلال تعاونهما سويا في سلسلة أفلام Fast & Furious أمرا عابرا أو مجرد جملة مكتوبة في سيناريو فيلم شهير.

ميادو بول ووكر

ابنة بول ووكر في Fast & Furious

تستمر عائلة سلسلة أفلام Fast & Furious في التعاون مع بعضهم وتشجيع بعضهم على النجاحات، وتعد ميادو ووكر ابنة الممثل الراحل بول ووكر أبرز العلامات على هذه الفكرة.

حضرت ميادو ووكر العرض الأول والخاص لفيلم Fast & Furious 9 مع فريق عمل الفيلم ومن أبرزهم فين ديزل، جوردانا بروستر، تشارليز ثيرون، لوداكريس.

والتقطت ابنة بول ووكر العديد من الصور على السجادة الحمراء بعدما تألقت بفستان أسود طويل، من تصميم سان لوران، بعدما قضت وقتا طويلا في مواقع تصوير الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious مع أصدقاء والدها الراحل.

كانت ميادو ووكر التي تبلغ من العمر حاليا 21 عاما، مازالت في سن المراهقة حينما توفي والدها في حادث سيارة وكان عمر 15 عاما فقط، لكنها مازالت على علاقة وثيقة بفريق فيلم Fast & Furious لاستكمال إرث والدها الذي كان أبرز نجومه.

ومن المتوقع أن تشارك ابنة بول ووكر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast & Furious مثلما اصطحب فين ديزل ابنه معه في الجزء التاسع الذي يعرض حاليا.

عرض Fast & Furious في أمريكا

بدأ عرض فيلم Fast & Furious 9 في السينمات الأمريكية بعد أكثر من شهر على طرحه بدور العرض العالمية، وتحقيقه أرقام عالية من الإيرادات مقارنة بوضع السينما في زمن الوباء.

والتقط نجوم فيلم Fast & Furious 9، عددا من الصور التذكارية لهم على السجادة الحمراء للعرض الخاص للجزء المنتظر من سلسلة أفلام السرعة والغضب الشهيرة المقرر مدها لفيلمين آخرين.

ووصلت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 بعد طرحه في دور العرض العالمية إلى حوالي 270 مليون دولار منذ حوالي شهر، وحقق في السينمات المصرية حوالي 14 مليون دولار.

ويتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عددا كبيرا من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.