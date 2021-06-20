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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدوء لجان امتحانات الدبلومات الفنية في ثاني أيام الامتحانات ..صور

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

تسيطر حالة من الهدوء على لجان الدبلومات الفنية في ثاني أيام الامتحانات، حيث لم يعبر الطلاب عن أي شكاوى من الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان اليوم لم يخرج عن المنهج المقرر.

 

وشهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 منذ الثامنة من صباح اليوم ، التزاما كاملا بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، أثناء استقبال طلاب الدبلومات الفنية في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2021.

حيث تم الكشف الحراري على طلاب الدبلومات الفنية باستخدام الكواشف الحرارية المتاحة في لجان الدبلومات الفنية، كما تم إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات أثناء دخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية، مع الحرص على توفير كافة المواد اللازمة لتعقيم الطلاب واللجان.

 

وقامت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة، بتوزيع الكمامات والمواد المعقمة على طلاب الدبلومات الفنية قبل الصعود لأداء الامتحان.

معلومات رقمية عن امتحانات الدبلومات الفنية

 

وانطلق رسميا في التاسعة من صباح أمس السبت ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 “التحريرية” والذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2021.

 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2021 هذا العام 750 ألف طالب/طالبة، بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية.

وقد تم اختيار السادة المرشحين لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) لجنة سير وعددهم (6082) عضوًا للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالسادة المشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين - ملاحظين - إداريين) بإجمالي يصل إلي 180000 عضو.

 

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركزًا.
 

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم في أول ايام امتحانات الدبلومات الفنية عدة ملاحظات، حيث ورد للغرفة تقرير من محافظة القاهرة يفيد بضبط 14 جهاز محمول في إحدى لجان السيدة زينب، فضلاً عن واقعة أخرى داخل لجان المرج حيث ألقى طالب بكراسة الإجابة من نافذة اللجنة وتم تحديد الطالب المسئول عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وفي محافظة الجيزة تم رصد طالب احتفظ بكراسة الإجابة في مادة اللغة العربية والانصراف بها، وقد تم استدعاء الشئون القانونية لكل من (الطالب – الملاحظين – مراقب الدور) وذلك لإعمال شئونها والتحقيق.

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