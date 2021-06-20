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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف السعودية اليوم.. مصر تؤكد ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا.. الهند تسجل أقل عدد إصابات بكورونا خلال 3 أشهر.. وانتهاء تفشي إيبولا في دولة أفريقية

الصحف السعودية
الصحف السعودية

 قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيرة حوثية يؤكد تعنت المليشيات ضد وقف إطلاق النار
حريق يلتهم 30 مبنى في بولندا
الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا
تونس تبدأ حجرا شاملا لمواجهة كورونا

 

ركَّزت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الأحد، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، والتي نستعرضها في التقرير التالي:

 

محليًا، قالت صحيفة "سبق"، إن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أعربت عن استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

الصحف السعودية: تحصين 98 في المئة من كبار السن ضد كورونا والمملكة تواصل استعداداتها لموسم الحج

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عربيًا، نقلت صحيفة "سبق"، عن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ قوله إن تدمير التحالف العربي 17 مسيرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي.

 

وأضاف قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر": "الاستهداف المتكرر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".

 

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تدعم وتؤكد ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون مماطلة أو تسويف، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، ويسهم في تقرير الليبيين لمستقبلهم، ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها بمفهومها الشامل المنشود.

 

أما صحيفة "عكاظ"، فأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الحجر الصحي الشامل، وغلق الولايات التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا المستجد.

 

وفي الشأن العالمي، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، أنها سجلت 58419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وذلك في أقل عدد يومي للإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 1576 وفاة.

 

وبذلك وصل العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في الهند، إلى 29.9 مليون حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 386713.

 

ومن صحيفة "عكاظ"، أدى حريق مدمر نشب في قرية جنوبي بولندا إلى دمار عشرات المنازل، ما دفع جهات الإطفاء للقيام بعملية واسعة النطاق لإخماده.

 

وذكرت خدمات الطوارئ، أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق وإصابات مختلفة، وأشارت إلى أن الحريق دمر أكثر من 30 مبنى بصورة جزئية أو كلية.

 

ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا، الذي بدأ في فبراير الماضي، وأصاب 16 شخصا وقتل 12 منهم.

 

وحذرت الصحة العالمية من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

 

أما صحيفة “الشرق الاوسط”، فأعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني، رئيس اللجنة الانتخابية العليا، جمال عارف، فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد الجمعة، وبأغلبية كاسحة، بعد فرز 90 % من أصوات الناخبين.

السعودية مصر مواجهة كورونا كورونا الصحة العالمية تونس التحالف العربي دولة أفريقية

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