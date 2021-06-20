إضافة اختصاص جديد لنظر منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة للدائرة الثانية بالقضاء الإدارى

صدر اليوم القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ ، والذي ينص على : بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة ، وقرار رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات ، بإضافة اختصاص نظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المرتبطة به ، الي الدائرة الثانية "نقابات وجمعيات " بمحكمة القضاء الإدارى .

وتم نشر هذا القرار رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ في الوقائع المصرية من الجريدة الرسمية ، وشملت المادة الثانية من هذا القرار ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .