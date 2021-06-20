بدعم 50 ألف جنيه كاش من الدولة .. تعرف على أسعار السيارات الكهربائية |فيديو

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر ، على خلفية أسعار السيارات الكهربائية وموعد طرحها، إن الأسعار ستتراوح بين 300 وحتى 320 ألفا، وبدعم 50 ألف جنيه من الدولة لأول 100 ألف مشترك.

وأضاف منتصر زيتون، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن الدولة تحفز المواطنين انطلاقا منها بأهمية انتشار هذا النوع من السيارات الكهربائية ، والتي تتوافق مع السوق العالمي.

وأشار "زيتون " إلى أن السيارات الكهربائية موفرة، وشحنة السيارة الواحدة لقطع 400 كم لا يتكلف سوى 65 جنيها، معقبا: "مسافة اسكندرية رايح جاي".

ولفت إلى أن دعم الدولة للسيارات الكهربائية يأتي من منطلق تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم هذا النوع من السيارات.

وتابع : مصر تسير على خطى العالم، ومسئولى عن 58% من صناعة السيارة ، بمكونات محلية مصرية.

وقال المهندس هاني الخولى الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الصين هي أكبر دولة في العالم تقوم بتصنيع السيارات الكهربائية ، مؤكدا أن الصين قامت بتصنيع السيارات الكهربائية لقلة مواردها من الوقود وبالتالي تقوم باستيراد الوقود وهذا ما دفعها لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف هاني الخولي خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الصين هي أكبر دولة تقوم بتقديم الصناعات المغذية لمعظم السيارات الكهربائية في العالم ومنها البطارية وأهمها، مؤكدا أن الصين هي أكبر مصنع للبطاريات الكهربائية في العالم، أوروبا تحصل علي بطاريات سيارتها من الصين.