نقيب الزراعيين يكشف الأسباب الحقيقية وراء إهمال حدائق الحيوان والأورمان

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس مكتب أكساد بالقاهرة ، إن مصر تمتلك حدائق تاريخية سواء نباتية او حيوانية ، من أهمها حديقة الحيوان، والتي ترتبط بطفولة معظم المصريين، ولكنها مرت بفترات عصيبة لذا تحتاج إلى عملية إعادة تطوير وتأهيل .

وأضاف "خليفة" خلال حوار لـ "صدى البلد" ، أن حدائق الأورمان والأسماك تم إهمالها أيضًا على الرغم من أنها تحوى أفضل وأندر أنواع الزهور ، منوهًا بأن الحدائق في مصر سواء حيوانية أو نباتية تتبع عدة جهات وليست جهة واحدة.





واقترح "نقيب الزراعيين "، انضمام جميع الحدائق إلى هيئة متخصصة لإدارة الحدائق النباتية والحيوانية ، معلقًا :"الحكومة تملك الحدائق ولا تدير والأفضل لهذه الحدائق طرحها على القطاع الخاص لإدارتها بشكل جيد لتطويرها ليكون شريكًا مع الحكومة والدليل على ذلك حديقة الأزهر بالرغم من أنها الأغلى ثمنًا إلا أن عليها إقبال كبير مقارنة بالحدائق الأخرى ".



وتمنى أن ترتفع سعر تذكرة الحدائق لتقديم خدمات أفضل بدلًا من إهمالها للحفاظ على تراثها ، منوهًا بأن ميزانية وزارة الزراعة المخصصة لتطوير الحدائق لا تكفى لإدارتها وتطويرها بشكل جيد ، بحيث يتم رفع قدراتها .