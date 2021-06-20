بإطلالة هادئة.. مي سليم تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

و ظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة صباحية هادئة مما أثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .