جهاز الشروق يشن حملة إشغالات وضبط مخالفات بمنطقة الورش

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات، بالتعاون مع قوة قسم شرطة تعمير مدينة الشروق، حيث استهدفت الحملة مراجعة رخص التشغيل بمنطقة الورش الصناعية، وإزالة التعديات أثناء الحملة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لمواجهة الظواهر العشوائية في مهدها، نظراً لرصد إشغالات مؤقتة حول منطقة الورش.



وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة عبارة عن 5 محاضر إدارة ورشة بدون تراخيص تشغيل، بجانب التحفظ على الإشغالات الموجودة أمام الورش والتى تتسبب في إعاقة الحركة المرورية للسيارات، والتي تم تحرير 16 محضر إشغال لها.



وأكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار الحملات بصفة دورية حفاظاً على الرونق الحضارى المميز فى مدينة الشروق.​