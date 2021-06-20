بمايوه أسود.. أحدث ظهور لـ شام الذهبي من أمام البحر

نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شام الذهبي في الصور وهي تجلس أمام البحر مرتديه مايوه أسود وكاش مايوه لبني .

وكشفت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة عن هوية خطيبها أحمد هلال، حيث نشرت صورا لهما على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت شام الذهبي، على صفحتها، تأكيدا لإنفراد صدى البلد : "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبا ؛ لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل لا يرزقها كل إنسان ".

وتابعت شام الذهبي: " ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحياة وينعم به ، فاذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبا ، فلا يقوم ياعزيزي أن تكون محبا".