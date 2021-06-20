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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل ثاني دولة في العالم يموت فيها أكثر من نصف مليون بسبب الوباء

مظاهرات البرازيل
مظاهرات البرازيل ضد رئيسها بسبب ضحايا كورونا

أصبحت البرازيل ثاني دولة على مستوى العالم تتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد فيها عتبة الـ500 ألف وفاة.

 

قالت وزارة الصحة البرازيلية، سجلت في البلاد حتى اليوم الأحد 17 مليونا و883750 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، منها 500800 حالة وفاة.

 

ورصدت السلطات الصحية البرازيلية خلال الساعات الـ24 الماضية 2301 وفاة و82288 إصابة جديدة بكورونا.

 

وأكد وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا على حسابه في "تويتر" أن الجائحة التي اجتاحت البرازيل والعالم أجمع أودت بأرواح نصف مليون شخص في بلده.

 

أضاف:"أعمل بدأب من أجل تطعيم جميع البرازيليين بأقرب وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي يلاحقنا منذ أكثر من عام".

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ويأتي ذلك على خلفية تنظيم مظاهرات شعبية في مختلف المدن البرازيلية احتجاجًا على طريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع الجائحة، بما يشمل الاتهامات بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

 

في غضون ذلك، حذر الخبراء من أن الجائحة ربما لم تبلغ ذروتها في البرازيل حتى الآن فيما يخص وتيرة الوفيات.

 

ورجح الرئيس السابق للوكالة الوطنية البرازيلية للرقابة الصحية ("أنفيسا")، جونزالو فيشينا، أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ستصل إلى 700 أو حتى 800 ألف وفاة قبل أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها.

 

وتظاهر أمس الآلاف في جميع أنحاء البرازيل احتجاجا على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا، متهمين إياه بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

 

وذكرت إذاعة "جلوبو" البرازيلية أن الاحتجاجات نظمت في ما لا يقل عن 44 مدينة في 20 ولاية.

 

ويؤكد المتظاهرون أن "وفاة 500 ألف شخص كان شكلا من أشكال الإبادة الجماعية التي نفذتها الحكومة ضد الشعب البرازيلي"، رافعين لافتات تطالب بإقالة بولسونارو.

 

و يحذر الخبراء من أن عدد الوفيات قد يتفاقم بسبب تأخر التطعيم، ورفض الحكومة دعم إجراءات التباعد الاجتماعي.

 

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 11 في المئة فقط من البرازيليين حصلوا على التطعيم بشكل كامل فيما حصل 29 في المئة على الجرعة الأولى فقط من اللقاح.

 

وأجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" في الـ5 من يونيو الحالي استيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

 

وقال كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "سبوتنيك V" سيصل إلى البرازيل في يوليو المقبل.

 

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