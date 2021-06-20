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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

صدى البلد

الطيران المنخفض أسلوب خداعي بحت بيخلي الطيران يطير تحت مستوى الرادار فيخدع دفاعات العدو ويعبر طريقه بسهولة من غير ما يدمر أو حتى يتصاب، وكذلك في الحب تقدر تقرب من اللي عايز تقربله بنفس الطريقة فتطير معاه طيران منخفض علشان دفاعاته ماتشتغلش وتضرب محاولاتك للاقتراب.


الطيران في مجمله متعة لأنك بتشوف الحاجة من أعلى مكان وتقدر تشوفها كمان عن قرب والأجمل لما تستخدمه لاكتشاف ثغرات اللي قدامك وتخليه يسيبك تقرب منه من غير ما يرفض أو يهرب أو حتى يستخدم دفاعاته لأسقاط محاولاتك للاقتراب.


الطيران تحت مستوى الرادار عامل زي اللي بيرقص تانجو عارف أمتى يقرب وأمتى يبعد وأزاي يكون حذر في كل حركة وخطوة فيحيد الدفاعات الجوية للي قدامه ويخترق دروعه بأقل زمن ومجهود.


اللي بيستخدم الأسلوب ده بيكون حاد الذكاء بطريقه مذهلة زي النصاب الشاطر يضحك عليك وأنت مبسوط وبتقدمله كل اللي هو عايزة وفي دماغه من غير أي مقاومة منك أو شك فيه، ولما بتعرف إزاي نصب عليك غصب عنك بتضحك من قلبك وتقول براااااااااااااافو وأنت بتصقف لأنه عمل اللي ماحدش عرف يعمله، خدعك بطريقة لصوص لكن ظرفاء، لص ظريف سرقك بكل مافيك وأنت حابب السرقة دي ومبسوط بيها كمان.


المشكلة الحقيقة لما بتفوق فجأة على أسوأ واقع، واقع إن كل ده كان بيتعمل علشان يوصلك، يوصل للي ماحدش عرف يوصله قبله.

مشكلة أي واحدة بتتلخص إن قلبها ضعيف مهما ظهرت إنها قوية وزي ما قال هاني سلامة في فيلم "السلم والتعبان" مافيش واحدة مالهاش مدخل أو مفتاح دي حتى ملكة إنجلترا نفسها لها مفتاح.


المشكلة يا عزيزتي إنك بتغفلي عن مدخلك فبيجي اللي يقدر يقتحمه وأنتي فكراه الفارس المغوار اللي عمل كل ده علشان بيحبك والعكس هو الصحيح لأن هدفه الحقيقي كان اختراق دفاعاتك لأنك هدف صعب ماحدش عرف يخترقه قبله فده كان التارجت بتاعه إزاي يخترقك ويوصل ليكي، ما يعرفش إنه بكده خسر وخسرك أكتر لأنه أفقدك الثقة في التعاملات مع البشر واللي يقول عكس كده يبقى ضد كل منطق.

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