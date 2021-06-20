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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وسط إجراءات احترازية.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لأداء امتحان الفقه.. فيديو

طلاب الثانوية الازهرية
طلاب الثانوية الازهرية

رصدت عدسة موقع "صدى البلد" لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية اليوم الأحد، فى المعهد الديني بالزيتون لأداء امتحان الفقة  "أدبى" .


وتوافد الطلاب إلى لجان الامتحانات، صباح اليوم ،  وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا، حيث جرى التشديد على ارتداء الكمامة.


وتبدأ امتحانات القسم العلمي، غدا الإثنين الموافق 21 يونيو في مادة الديناميكا.

 

كما يمتحن الطلاب في يوم الأربعاء 23 يونيو، في مادة القرآن الكريم، ويوم السبت الموافق 26 يونيو في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الإثنين 28 يونيو في الجبر والهندسة الفراغية، ويوم الأربعاء 30 يونيو في الأدب والنصوص.

 

أما في يوم السبت الموافق 3 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ويوم الإثنين 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في التفاضل والتكامل، ويوم الأربعاء 7 يوليو في مادة النحو.

 

أما في يوم السبت الموافق 10 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء ، ويوم الإثنين 12 يوليو في مادة الاستاتيكا ، ويوم الأربعاء 14 يوليو يؤدون الامتحان في مادة البلاغة، ويوم السبت 17 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الحديث.

 

أما في يوم الأحد الموافق 25 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الفيزياء ويوم الثلاثاء 27 يوليو في مادة التوحيد ، ويوم الخميس 29 يوليو في مادة الصرف ويوم الأحد 1 أغسطس في مادة التفسير.

 

 

الثانوية الازهرية مادة الفقه المعهد الديني طلاب الأزهر مادة الأحياء اتباع الإجراءات الاحترازية منطقة الزيتون

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