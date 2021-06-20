وزيرة البيئة تفتتح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر 

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، معرض مصر الدائم للبناء الأخضر الذى ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان.



قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، إنه سیتم تنظیم 5 ورش عمل على أجندة المؤتمر، حول موضوعات، التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية، والاقتصاد الذكي، وإدارة أنظمة النقل الذكية، والحوكمة الذكية، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم، بجانب افتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، وذلك بمشاركة الجهاز القومي للاتصالات كشريك رئيسى بالمؤتمر.



وأضاف الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يتضمن 22 موضوعا، منها إدارة البنية الأساسية، إدارة المعرفة، الهندسة القيمية، الإدارة الإستراتيجية، الدعاوى وفض المنازعات والتحكيم، تعليم هندسة التشييد، إدارة المشاريع في مجال التشييد، نمذجة معلومات البناء، الحوكمة، الشراكة بين القطاع العام والخاص، إدارة الأصول المستدامة، تقنيات التصميم والتشييد المستدامة، أنظمة التقييم للمجتمعات الخضراء، إدارة المخلفات الصلبة، الإدارة الذكية للنقل والمرور، نماذج الذكاء الاصطناعي، تقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، حلول انترنت الأشياء للمدن الذكية، تحليلات البيانات الضخم، والمباني الذكية الاقتصاد الذكي.



وأشار خالد الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ تقديم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ.



وتابع خالد الذهبي، أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ يهدف إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

