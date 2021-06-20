تداول 454 شاحنة و5200 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 454 شاحنة، و5 آلاف و200 طن بضائع عامة .

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الواردات شملت 4 آلاف و150 طن بضائع عامة و304 شاحنات، فيما شملت الصادرات 1050 طن بضائع عامة، و150 شاحنة .



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 4 سفن (الحرية، محبة، الرياض، وبوسيدون اكسبريس) وغادرته السفينتان (دليلة والحرية 2)، كما استقبل ميناء نويبع السفينة (عمان) وغادرته السفينتان (عمان وبريدج)، لافتا إلى أن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة (ليلى أوف سي) وعلى متنها 283 سيارة بزنة 695 طنا قادمة من جدة .