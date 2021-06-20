بعد سبّه الفنانة سميرة عبد العزيز.. البرلمان يطالب بمحاكمة محمد رمضان.. نواب: لابد من محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع.. ويجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده

تحرك برلماني تجاه محمد رمضان بعد إهانته للفنانة سميرة عبد العزيز

المحاسبة واجبة.. مذكرة برلمانية حول إساءة محمد رمضان لـ سميرة عبدالعزيز.. تفاصيل

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز



شن عدد من النواب هجومًا شديدًا على الفنان محمد رمضان ، بعد تعرضه بالسب للفنانة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، حيث أكدوا أن «رمضان» يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث إنه دأب افتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورًا بأزمة الطيار الراحل، وأيضًا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، كما طالبوا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل إلى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز.

فى البداية استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إساءة الفنان محمد رمضان للنائبة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، معلنة رفضها الكامل وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة القديرة.

وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أنها ليست أول مرة يتسبب فيها الفنان محمد رمضان في افتعال الأزمات والكوارث، حيث إنه لابد أن يتم محاسبته لكي يتوقف عن ممارسته المستفزة للمجتمع، مُشيرة إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز تعتبر رمزاً كبيراً من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهي فنانة لها مكانتها الكبيرة سواء في الفن أو كعضوة مجلس الشيوخ.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضيت في 7 أبريل 2021 بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، ويليها ظهر "رمضان"، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينًا ويسارًا.

واستنكرت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والذي تم نشره على صفحته الرسمية عبر الساعات الماضية، والذي يؤكد على أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

يذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز قدمت شكوي لنقابة المهن التمثيلية تتهم فيه الفنان محمد رمضان بإهانتها برسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب تحمل كلمات إهانة كبيرة لها ولتاريخها الكبير طوال مشوارها الفني، وقالت سميرة عبد العزيز إن الفنان محمد رمضان أرسل لها رسالة مضمونها “مين انت ياللي بتحصلي علي ٢٠ جنيه وأنا بحصل علي ٢٠ مليون أنتي نسيتي نفسك” وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أن إهانته لي جاءت بسبب عدم مشاركتي معه بدور والدته في مسلسله الأخير وكانت بسبب ظروف طارئة .

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بمذكرة برلمانية عاجلة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باستدعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ، بشأن تصريحات محمد رمضان المسيئة لعضو في مجلس الشيوخ ورمز من رموز الفن المصري.

وقال «الهضيبي»، فى بيان صحفى إن الجميع شهد على مدار الساعات الماضية فى حالة الانزعاج إساءة محمد رمضان لرمز كبير من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة والنائبة سميرة عبدالعزيز، وتعرضها لإساءة لفظية، مما يستوجب إتخاذ اجراءات رادعة من قبل كافة مؤسسات الدولة المعنية بالأمر كوزارة الثقافة ونقابة الممثلين ضد «رمضان» نظرًا لإساءته لعضو في مجلس الشيوخ ولرمز من رموز الفن المصري.

وأضاف «الهضيبي»، أن «رمضان» يجب محاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أنه دأب افتعال الأزمات والمشاكل من أعمال فنية تتنافى مع قيم المجتمع مرورًا بأزمة الطيار الراحل، وأيضًا الفيديو الذي نشر على صفحته والذي أعلن خلاله تحفظ الدولة على أمواله في البنوك، في إصرار كامل على أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تحجز على أموال المواطنين، مما يضعف ثقة المواطن بإيداع أمواله البنوك المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الفن رسالة سامية ومصر بوابة الفن في المنطقة والشرق الأوسط وحينما نتحدث عن الفن في مصر فنحن لا نقدم ما يرضى الجمهور فحسب وإنما ما يتجسد في وجدان أبنائنا والأجيال القادمة مما يستلزم المسئولية المجتمعية فالفنان بالنسبة للطفل والأسرة هو سفير فوق العادة للنوايا الوجدانية وكل عمل فنى يأتى بمثابة لبنة رئيسية في تشكيل مستقبل بلادنا الحبيبة، مضيفًا أن مصر بل والأمة العربية في حاجة ملحة إلى فن أكثر إنسانية..فن ينقل المشاهد من الوطن الضيق وهو الأسرة إلى الوطن الأوسع سواء مصرنا الحبيبة وبلادنا العربية ككل..يسهم في نشر الحب والتسامح والقيم الإنسانية البناءة وينبذ الخلاف والفتنة..يأخذ من المجتمع أحسن ما فيه ليأصله ويسلط الضوء على إخفاقات عيوبه ليحجمها..نحن في حاجة إلى صوت فنان يبنى إنسانا راقيا لا يهدم بداخله القيم المرجوة".

وتابع، «نحتاج إلى فن يبنى الوطن وينهى الحروب والدماء، فن يرقى إلى تطلعات الشعوب، وينبذ كل أشكال العنف والضغائن، خصوصاً خلال هذه المرحلة التي نحتاج فيها إلى صوت يذكرنا بضرورة توحيد صفوفنا..لسنا بصدد تقديم رسالة عن البلطجة أو العنف أو الحروب والصراعات بقدر ما نحتاج إلى فن راق هادف يخاطب وعى ووجدان النشء ويحفزهم على البناء والتعمير لا الهدم والتدمير».

وأبدى الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب و أستاذ القانون الجنائى استياءه الشديد من إساءة الفنان محمد رمضان للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ معلناً رفضه وبشكل قاطع للإهانة التى تعرضت لها الفنانة العظيمة سميرة عبد العزيز

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم أن خطايا وكوارث محمد رمضان تعددت ولابد من محاكمته حتى يتوقف عن ممارساته المستفزة للمجتمع مشيداً بتأكيد الفنان أشرف زكى أن هذا الموقف من محمد رمضان ضد الفنانة سميرة عبد العزيز لن يمر مرور الكرام وأن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزاً كبيراً من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.

وأعرب الدكتور ايهاب رمزى عن اسفه الشديد للألفاظ التى تفوه بها ضد قامة من قامات الفن المصرى الفنانة العظيمة والكبيرة سميرة عبد العزيز ، مطالباً بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد محمد رمضان بعد تماديه الذى وصل الى حد سب وقذف فنانة كبيرة مثل الفنانة سميرة عبد العزيز

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".