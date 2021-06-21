النواب يناقش نقل محطة السكك الحديدية بمدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطي.. اليوم

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب.

لجنة النقل والمواصلات



وتناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

كما تستكمل اللجنة عقد اجتماعها لمناقشة موضوعات طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلا مصر “لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.