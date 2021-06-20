استطلاع رأي: أكثر من 85% من اليابانيين قلقون من إقامة أولمبياد طوكيو وسط كورونا

أظهر استطلاع للرأي، أن حوالي 86 % من اليابان قلقون بشأن عودة تفشي فيروس كورونا إذا أقيمت أولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص هذا الصيف.

ووجد الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية واستمر يومين على مستوى البلاد، ونشرت نتائجه اليوم /الأحد/ - أن 3ر40 % يعتقدون بضرورة إقامة الألعاب الصيفية بدون متفرجين فيما يرى 8ر30 في المئة أنه ينبغي إلغاؤها من الأساس.



وتُظهر النتائج حجم شكوك الجمهور حول إقامة حدث عالمي كبير خلال الوباء قبل حوالي شهر من انطلاق الأولمبياد، حيث رأى 68 % أيضًا أن طرح الحكومة اليابانية للقاحات ضد كورونا بطيء.



ووجد الاستطلاع الهاتفي، أن 8ر50 % يعتقدون أن قرار الحكومة الأسبوع الماضي بإنهاء حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وهوكايدو وأوساكا وست مقاطعات أخرى الأحد الماضي، كان مبكرًا للغاية.