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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعمال جبانة.. مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات الحوثية الإرهابية

مجلس وزراء الداخلية
مجلس وزراء الداخلية العرب

أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا تعرب فيه عن استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للإعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها  المليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. 

 وقال البان، إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية بصورة مستمرة وممنهجة وما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها، ومحاسبة مرتكبيها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا في تجاوزاتها السافرة ورفضها المستمر للإنصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للإعتداءات الإرهابية المليشيات الحوثية ن الطائرات المسيرة المفخخة و تحالف دعم الشرعية

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