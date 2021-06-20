هند عبد الحليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة هند عبد الحليم على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".



وظهرت هند عبد الحليم في الصورة برفقة صديقتها بتوب باللون الأسود وجيب مشجرة، مما أثار إعجاب متابعيها، وعلقت “ هناء و شيرين”.

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.



العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.