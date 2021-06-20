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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سحب 4705 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الالكتروني

المرور
المرور

سحبت أجهزة الأمن، ٤٧٠٥ رخص سيارات لعدم تركيب  الملصق الالكتروني، وذلك خلال عدة حملات تم شنها على مدى ٢٤ ساعة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الالكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الالكتروني الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.

وتشمل العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الالكتروني سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الالكتروني

وأكدت أنه حرصاً منها  على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة “ذات الملصق إلكترونى” واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

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