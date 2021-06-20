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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطاقة 6 ملايين متر.. محطة لمعالجة الصرف الزراعي في العلمين لتغذية "الدلتا الجديدة"

صدى البلد

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين رئيس مكتب أكساد بالقاهرة، أن إنعدام الأمن الغذائي زاد إلى 17% قبل عام 2011 لذا أطلق الرئيس السيسي مجموعة من المشروعات القومية مثل الدلتا الجديدة وسيناء والعوينات حتى نستطيع توفير استثمارات هائلة لإعادة تدوير المياه.

 

وأضاف "خليفة" خلال حوار لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي اعتمد على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في المشروعات القومية الجديدة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء محطة لمعالجة الصرف الزراعي في منطقة العلمين والحمام لتوفير 6 ملايين متر مكعب لتغذية مشروع الدلتا الجديدة لأنها رئة مصر الجديدة للأمن الغذائي، معلقًا: "رغم تكلفتها العالية إلا أننا نستخدم مياه الصرف الزراعة أكثر من مرة".

 

وأشار "نقيب الزراعيين " إلى أن منطقتي العوينات والوادي الجديد تعتمدان على المياه الجوفية فى استصلاح أراضيها أما منطقة سيناء تعتمد على إعادة تدوير المياه لمصرف مياه بحر البقر بتكلفة ضخمة.

 

وأكد أن مواردنا المائية محدودة واحتياجنا الغذائي عالي جدًا وبالتالي نصرف مبالغ ضخمة لاستخدام المياه واستصلاح الأراضي، وبالرغم من ذلك تضح الدولة استثمارات هائلة لإعادة تدوير المياه والتنمية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي.

المشروعات القومية استثمارات مياه الصرف الامن الغذائي مياه الصرف الصحى

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بطاقة 6 ملايين متر.. محطة لمعالجة الصرف الزراعي في العلمين لتغذية "الدلتا الجديدة"

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