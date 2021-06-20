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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة: سحب كافة الجزاءات الموقعة على الموظفين بسبب كورونا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدر مجلس الدولة، قرارا بشأن الجزاءت الموقعة على  الموظفين بسبب مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأكد مجلس الدولة في بيان «في ضوء انخفاض معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام جميع الموظفين بالمجلس باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ قرر المستشار رئيس مجلس الدولة سحب كافة قرارات الجزاء الموقعة على  الموظفين بسبب مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية ، واعتبارها كأن لم تكن، وذلك تجنبا لأي أضرار مالية تصيبهم من جراء تلك القرارات.


وأضاف القرار أن إدارة المجلس على ثقة من الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات والتدابير حفاظا على سلامة الجميع.

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