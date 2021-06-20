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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رددها يوميا.. كلمات تحفظك وتدفع عنك الشر

الدعاء
الدعاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك ذكر يقوله الإنسان يحفظه ويحميه من أي شر . 

وأضافت دار الإفتاء، منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من قال (( بسم الله الذي لا يضر مع إسمه شيء فى الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) حماه الله من كل شر. 

 

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8 كلمات تحفظك حتى تعود إلى منزلك

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الدعاء، فالدعاء في ذاته عبادة يحبها الله تعالى، فضلًا عن أنه السبيل الوحيد لقضاء الحوائج. 

وأضاف مركز الأزهر، فى منشور له على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من نزل منزلًا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك». 

 

أدعية 
1- «  أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»؛ تقال سبع مرات.

2- « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

3- « أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

4- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أخذ الله بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

5- « أعوذ بالله العلي العظيم مما استعاذ منه خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم».

6- « أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر العائنين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين».

7- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك».

8- «بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل بلاء يؤذيك، ومن كل شر وشقاء يشقيك، ومن كل نفس أوعين حاقد أوعين حاسد، ومن سحر ساحر أو كيد كائد، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت اسم الله».

9- « اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدته، وأصابت علما فضيعته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت عضوا فأبطلته، وأصابت جمالا فشوهته، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة. اللهم أبطل حسدًا على الدين وقوة الإيمان، وعلى الاستقامة والالتزام، وعلى الصلاة والصيام، وعلى التصدق والإحسان، وعلى العافية في الأبدان، وعلى الصحة في الأجسام، وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان، وعلى دماثة الخلق وطيب المعشر والعشرة، وعلى جمال الخلْق والخُلُق».

10- «اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل، وعلى النجاح في العلم والتعليم، وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، وعلى التميز بالذكاء والفهم، وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة، وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج». 

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