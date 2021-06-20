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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان توقع عقد حوالة حقوق مالية مع المصري لتنمية الصادرات

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد و التعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عقد "حوالة حق مالية" مع البنك المصري لتنمية الصادرات.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد و التعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، اليوم، إنه تم ذلك بعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة من المؤسسات المالية المختلفة التي تقدمت لشراء محفظة حقوق آجلة مملوكة للشركة.

وأشارت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد و التعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العامبأن القيمة الاسمية لإجمالي المديونية تبلغ 329.07 مليون جنيه، وبقيمة حالية في 17 يونيو الجاري تبلغ 283.86 مليون جنيه.

نوهت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد و التعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام إلى أنه تم توقيع حوالة الحق في ضوء الخطة الاستراتيجية المعلنة من الشركة في مطلع أبريل الماضي.

وحققت شركة مصر الجديدة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، أرباحاً بلغت 16.25 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 379.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة تراجعت إيرادات شركة مصر الجديدة ،إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

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