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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة إيطاليا ضد ويلز في يورو 2020 والقنوات الناقلة

منتخب ايطاليا
منتخب ايطاليا

يلتقي منتخب إيطاليا  نظيره ويلز، اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة يورو 2020.

 

موعد مباراة إيطاليا ضد ويلز 

تقام مباراة منتخب إيطاليا ضد ويلز في تمام الساعة السادسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max. 


وضمن منتخب إيطاليا تأهله، بعدما حصد 6 نقاط من فوزين على تركيا وسويسرا بنتيجة 3، وقدم  أداءً كبيرا ورائعا، ليبدأ البطولة بطريقة متميزة تماما.

 

ويحتاج منتخب إيطاليا للتعادل فقط مع ويلز في مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.


في المقابل، يحتل منتخب ويلز المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل مع سويسرا 1-1، وفوز على تركيا 2-0.

 

ويحتاج منتخب ويلز أيضًا للتعادل أمام إيطاليا من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي، فيما سيضمن له الفوز تصدر مجموعة يورو 2020 بفارق المواجهات المباشرة عن الأزوري.

ايطاليا ضد ويلز إيطاليا ويلز يورو 2020

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