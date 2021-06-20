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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 149 ألف فحص طبي بالأقصر وأسوان ضمن «اكشف واطمن»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إجمالي الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، من خلال حملة “اكشف واطمن”، بلغ 149 ألف فحص طبي للمواطنين حتى الآن.


وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، الأحد، أن الحملة المجانية “اكشف واطمن”، والتي أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمحافظتين منذ بداية شهر يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته، تستهدف الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر؛ تيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عدد من المناطق بالمحافظتين.


وأكدت أن جميع الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها بواقع 10 فحوصات طبية لكل مواطن، يتم إجراؤها مجانًا، طوال فترة الحملة.


وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل "كشف طبيب أسرة، وقياس الضغط، وفحص أسنان، وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، وفحص "RH & ABO" تحديد فصيلة الدم، وتحليل سكر عشوائي، وقياس العلامات الحيوية، وقياس الطول والوزن"، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، تتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان؛ لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.


ولفتت إلى أنه من خلال الحملة تم اكتشاف حالات مصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري دون علم أصحابها بالإصابة، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو الكشف المبكر عن الإصابة، ومن ثم وصف البروتوكول العلاجي المناسب للمريض، كما تستهدف الحملة الوقاية من الإصابة بأي من الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة، بما يضمن الوقاية من الأمراض وسرعة التعامل الفوري مع المصابين بالفعل.


تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت حملة “اكشف واطمن”، التي تستهدف قاطني جنوب الصعيد، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

 

اكشف واطمن العامة للرعاية الصحية محافظتي أسوان والأقصر العيادات المتنقلة

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