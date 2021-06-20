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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا .. محكمة أمن الدولة الأردنية تعقد أولى جلساتها بشأن قضية "الفتنة"

محكمة أمن الدولة
محكمة أمن الدولة بالأردن

أفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن محكمة أمن الدولة، ستعقد غدا الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن".

وحسب القناة الأردنية، صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد حازم عبدالسلام، على القرار الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة.

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وأسند المدعي العام فيها للمشتكى عليهما تهمتا التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

وحسب ما ذكر فإن لائحة اتهام قضية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

وبدأت القضية في 3 أبريل الماضي حينما بث الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد.

وفي اليوم التالي اتهمت الحكومة الأردنية الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.

وبعد ذلك أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال، وفي 22 أبريل مرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إن عوض الله وبن زيد، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
 

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