نجوم الكرة المصرية ينعون وفاة أنوس نجم الإسماعيلي

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على نعى وفاة نجم الإسماعيلي الأسبق عبد الرحمن أنوس، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وكتب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “البقاء لله في وفاة الكابتن أنوس نجم الإسماعيلي السابق وواحد من أكتر الشخصيات المحترمة اللي قابلتها في حياتي.. الله يرحمه”.

وكتب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة واحد من أخلص أولاد نادي الإسماعيلي كابتن عبد الرحمن أنوس، كنا سنتقابل عند العودة إلى مصر، كانت آخر كلماته معي من أيام، رحمة الله عليك يا كابتن، أسكنك الله فسيح جناته ولنا جميعا الصبر والسلوان".

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق: “البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليه يا رب”.

وكان أنوس أحد أهم عناصر الجيل الذهبي للإسماعيلي، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا الوحيد في تاريخ الدراويش عام 1969.

وعمل أنوس مع مجلس الإدارة الحالي للإسماعيلي، في منصب المدير الرياضي، ثم مدير قطاع الأنشطة الرياضية.