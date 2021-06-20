عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الكرة المصرية ينعون وفاة أنوس نجم الإسماعيلي

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على نعى وفاة نجم الإسماعيلي  الأسبق عبد الرحمن أنوس،  عن عمر ناهز 72 عامًا.

 

وكتب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “البقاء لله في وفاة الكابتن أنوس نجم الإسماعيلي السابق وواحد من أكتر الشخصيات المحترمة اللي قابلتها في حياتي.. الله يرحمه”.

txt

شوبير يتغزل في موسيماني وحكم مباراة الأهلي والترجي

وكتب خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة واحد من أخلص أولاد نادي الإسماعيلي كابتن عبد الرحمن أنوس، كنا سنتقابل عند العودة إلى مصر، كانت آخر كلماته معي من أيام، رحمة الله عليك يا كابتن، أسكنك الله فسيح جناته ولنا جميعا الصبر والسلوان".

 

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق: “البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليه يا رب”.

 

وكان أنوس أحد أهم عناصر الجيل الذهبي للإسماعيلي، والذي توج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا الوحيد في تاريخ الدراويش عام 1969.

 

وعمل أنوس مع مجلس الإدارة الحالي للإسماعيلي، في منصب المدير الرياضي، ثم مدير قطاع الأنشطة الرياضية.

الأهلى موسيمانى الزمالك نادي الإسماعيلي شوبير

موضوعات متعلقة

الرعاية الصحية: 149 ألف فحص طبي بالأقصر وأسوان ضمن «اكشف واطمن»

القوى العاملة تعد رؤية مستقبلية متطورة للتشغيل في ظل المنظومة الرقمية الجديدة

ترشيحاتنا

كيما تكشف الأسباب الرئيسية وراء خسائرها

بنسبة نجاح ٧٠.٩%.. محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية

نجوم الكرة المصرية ينعون وفاة أنوس نجم الإسماعيلي

بطاقة 6 ملايين متر.. محطة لمعالجة الصرف الزراعي في العلمين لتغذية "الدلتا الجديدة"

وزير التعليم: كردون أمني لمنع تجمعات الأهالي حول لجان امتحانات الثانوية العامة

جندية سابقة.. العثور على الفتاة الأمريكية المختفية في روسيا جثة هامدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

كاستلا كلمة السر.. إحالة طالبة و5 آخرين للجنايات لاتهامهم بخطف وهتك عرض طفلة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

شاهد.. رد فعل غريب من الشناوي في غرفة ملابس الأهلي بعد مواجهة الترجي

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بفستان مبهج.. ديانا هشام بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

بإطلالة لافتة.. إنجي وجدان تستعرض جمالها على إنستجرام

بفستان لافت .. ليلى أحمد زاهر بإطلالة تكشف عن جمالها

فيديو

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

فيديوجراف| حان الوقت.. ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ مرض جديد

المزيد

ساحة رأي

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

أحمد سلام يكتب: كان لابد إيداعه في القفص

د. محمد عونى يكتب: الزمالك يستعين بجمهوره لتصحيح المسار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ