جندية سابقة.. العثور على الفتاة الأمريكية المختفية في روسيا جثة هامدة

تم العثور على جثة طالبة أمريكية كانت تدرس في روسيا، بعد الإبلاغ عن فقدانها الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت لجنة تحقيق روسية، وتداولت الصحف الأمريكية.



واستطاعت سلطات التحقيق الروسية، العثور على جثة الطالبة "كاثرين سيرو" التي كانت تدرس القانون في روسيا، وذلك دون أن يكون هناك دليل قوي يقود إلى الفاعل.

وكانت الأمريكية الشابة البالغة من العمر 34 عامًا "سيرو"، تدرس في روسيا لتحصل على درجة الماجستير في التخصص القانون بجامعة لوباتشيفسكيفي بنيجني نوفجورود، التي تبعد 420 كيلومترا (260 ميلا) شرق موسكو والتحقت بالجامعة في عام 2019.

وتم الإبلاغ عن اختفائها يوم الثلاثاء الماضي، وفتح المحققون الروس يوم الخميس تحقيقا معتبرين أنه من الممكن أن تكون جريمة قتل محتملة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أنها وصلت إلى روسيا قادمة من كاليفورنيا قبل ثلاث سنوات.

وبحسب بيان صادر عن لجنة التحقيق، كان مكان المرأة مجهولاً منذ أن غادرت المنزل في 15 يونيو وركبت سيارة مجهولة.

وذكرت صحف أمريكية، أن الفرضية الأكبر أن الفتاة قتلت على يدٍ شخصٍ ما، فبحسب آخر تتبع لها، كانت سيرو ركبت سيارة مع شخص غريب في إحدى ضواحي المنطقة وإنها خلال هذا الوقت أرسلت رسالة نصية إلى والدتها قالت فيها "في سيارة مع شخص غريب. أتمنى ألا أكون مختطفة"، وكانت هذه الرسالة آخر ما سمعته والدتها منها.

وقالت بيسسي سيرو والدة سيرو، إن ابنتها ربما تكون قد ركبت سيارة عابرة دون انتظار سيارة وطلبت من قائدها التوجه إلى عيادة في نيجني نوفجورود بسرعة.

وأضافت بيسسي سيرو: "أعتقد أنها عندما رأت أن الشخص لم يكن يقود سيارته إلى العيادة، ولكن بدلاً من ذلك كان يقود سيارته في الغابة، أصابها الذعر"، مشيرة إلى إن الفتاة اختفت بعد هذه المكالمة، حتى عثر عليها جثة هامدة.

وتقول السلطات الروسية، إن رجلاً مشتبه به في الأربعينيات من عمره اعتقل وكان يعمل مع المحققين، كما أدين المشتبه به بارتكاب جرائم في الماضي.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو في بيان، إنها تراقب الوضع وتدعم عائلة سيرو.

ويرجح بحسب الصحف الأمريكية إن تكون الفتاة قتلت لسببٍ أو آخر من الشخص الذي ركبت معه السيارة، وقاد بها إلى الغابة أو إن آخرين اشتركوا معه في الجريمة وقتلوها، لكن الكلام النهائي في قضية سيرو تصدره السلطات الروسية التي تتولى البحث والتحقيق.

كانت كاثرين سيرو جندية سابقة في قوات مشاة البحرية الأمريكية وقامت بجولة في أفغانستان.

وكانت خططت للعودة إلى الولايات المتحدة بعد دراستها لممارسة مهنة محامية لشئون الهجرة، وفقًا لوالدتها وتقارير إعلامية.