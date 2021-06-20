ضبط تشكيل عصابى ارتكبوا 13 واقعة سرقة مساكن بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى بإستخدام سيارة (مُستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإرتكاب (13) واقعة مماثلة بدائرة القسم ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئ النية) أمكن ضبطهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.