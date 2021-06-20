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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطة الدوائر الأمنية لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربي.. الليلة

تأمين المباراة
تأمين المباراة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية.


ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعبين بنظام الدوائر الأمنية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.


وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية، والعمل على توفير جميع الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.

ى رجال الأمن مباراة بيراميدز والرجاء المغربي ستاد الدفاع الجوي ور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية رجال الأفريقية للأمن والحراسة لا ق الإجراءات الاحترازية

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