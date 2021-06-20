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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: المغرب يستقبل 15 ألف لاجئ وطالب لجوء

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وصول عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب إلى أكثر من 15 ألف شخص.

 

وقالت المفوضية إن اليوم العالمي للاجئ يذكر بأهمية قيم التضامن والترحيب والأخوة، كما أنه يشكل فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى نهج شامل يسمح لهذه الفئة السكانية الضعيفة بإعادة بناء نفسها في أعقاب جائحة كورونا، وفقًا لموقع “هسبريس” المغربي.

 

وفي خضم استمرار جائحة فيروس “كورونا”، سجلت أعداد النازحين قسريا، على الصعيد العالمي، أرقاما غير مسبوقة؛ فقد نزح 82.4 ملايين شخص قسرا في نهاية سنة 2020، بمن فيهم 20 مليون لاجئ تحت انتداب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

وتشير المعطيات الواردة في بيان صادر عن الهيئة الأممية، إلى أن أعداد النازحين قسرا على الصعيد العالمي سجلت زيادة مطردة لأكثر من عشر سنوات.

 

وأكد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنه خلف كل رقم من أرقام النازحين قسرا “يوجد شخص أُجبر على الفرار من منزله وقصة نزوح وتجريد من الممتلكات ومعاناة”.

 

وشدد غراندي على أن هؤلاء النازحين “يستحقون اهتمامنا، وذلك ليس من خلال المساعدة الإنسانية فحسب، بل وكذلك من خلال تحديد حلول لأوضاعهم الحرجة”.

 

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالمغرب أنها ستواصل، بمعية شركائها، الالتزام المشترك بحماية اللاجئين في المغرب وفقا لروح الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وكذا الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

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