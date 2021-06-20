تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي منفردا وارتفاع مؤشرا الأسهم المتوسطة والأوسع انتشارا.

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب فى البورصة نحو الشراء مقابل مبيعات المستثمرين المحليين والعرب بانتصاف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.92% مسجلا مستوى 9774 نقطة.

فيما ارتفع مؤشرا ايجي اكس 70 للأسهم المتوسطة و ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.83% و 0.39% على التوالي عند مستويات 2316 نقطة، 3239 نقطة على التوالي.