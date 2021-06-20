في يومها العالمي.. اليوجا تحميك من مرض خطير

يحتفي العالم اليوم في الـ 20 من يونيو من كل عان، بـ اليوم العالمي لـ اليوجا حيث تتضمن ممارسة التأمل مراحل وأنواع مختلفة وأنواع فرعية، بينما قد يُطلب منك أحيانًا الجلوس والتفكير في كل أحداث اليوم في أوقات أخرى وقد تضطر فقط إلى إغلاق عقلك وعدم التفكير في أي شيء في بعض الأحيان ولكن عليك فقط أن تدع الأفكار تتدفق بحرية.

وكشفًا لما قدمه موقع boldsky إليكم أهم الفوائد المختلفة لـ اليوجا على الصحة.

فوائد التأمل لعقلك وجسمك

وفقًا للعلم، فإن فوائد التأمل هي كما يلي:

يقلل من الإجهاد ويريح العقل

يدير القلق ويحسن النوم

يساعد في السيطرة على الألم

يساعد في خفض ضغط الدم

يعزز الوعي الذاتي والرفاهية العاطفية يحسن التركيز ومدة الانتباه

قد يساعد في محاربة الإدمان

قد يساعد في تقليل فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر

يساعد على تحسين صحة الدماغ.