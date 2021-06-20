تعرف على تفاصيل حلقة اليوم من برنامج أسرار والنجوم

تستضيف المطربة والإعلامية أسرار الجمال، في حلقة اليوم الأحد من برنامج "أسرار والنجوم" على قناة "النجوم"، كلا من النجم الكوميدى طاهر أبو ليلة ليتحدث عن أعماله الفنية الكوميديا ومشروعاته الفنية المقبلة والسيناريست أيمن العوضي والمنتج الفني عبد الله عويس.

ويتضمن الجزء الثاني من برنامج أسرار والنجوم كل من المواهب الفنية الصاعدة منهم المطرب الواعد محمد عطيك والطفل بودى الذى سوف يغني ديو غنائي مع الإعلامية أسرار الجمال.



برنامج "أسرار والنجوم" تقديم الاعلامية أسرار الجمال، إعداد وليد محمد وعبير طارق إخراج علي علوه ومحمد سمير.

يذكر أن كشف المطرب نادر أبو الليف والفنان طارق ريحان عن حياتهم الفنية والشخصية في برنامج أسرار والنجوم التي تقدمه الإعلامية أسرار الجمال علي قناه shc.