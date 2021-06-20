عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تفاصيل حلقة اليوم من برنامج أسرار والنجوم

أسرار والنجوم
أسرار والنجوم

تستضيف المطربة والإعلامية أسرار الجمال، في حلقة اليوم الأحد من برنامج "أسرار والنجوم" على قناة "النجوم"، كلا من النجم الكوميدى طاهر أبو ليلة ليتحدث عن أعماله الفنية الكوميديا ومشروعاته الفنية المقبلة والسيناريست أيمن العوضي والمنتج الفني عبد الله عويس.

أمينة خليل ضيفة إنجى على فى أسرار النجوم

ويتضمن الجزء الثاني من برنامج أسرار والنجوم كل من المواهب الفنية الصاعدة منهم المطرب الواعد محمد عطيك والطفل بودى الذى سوف يغني ديو غنائي مع الإعلامية أسرار الجمال.


برنامج "أسرار والنجوم" تقديم الاعلامية أسرار الجمال، إعداد وليد محمد وعبير طارق إخراج علي علوه ومحمد سمير.

 

يذكر أن كشف المطرب نادر أبو الليف والفنان طارق ريحان عن حياتهم الفنية والشخصية في برنامج أسرار والنجوم التي تقدمه الإعلامية أسرار الجمال علي قناه shc. 

اسرار والنجوم أسرار الجمال السينما طاهر أبو ليلة ايمن العوضي محمد عطية

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا أول أيام فصل الصيف.. وهذه درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

عيوب الأضحية .. العوراء والعرجاء 13 عيبا تجعل الذبيحة غير صالحة

تشكيل إيطاليا أمام ويلز في يورو 2020

4 عقد كروية لـ كريستيانو رونالدو.. تعرف عليهم

وزير الخارجية الماليزي: اجتماع اليوم تاريخي بين مصر وماليزيا.. وسنبدأ حقبة جديدة على مستوى العلاقات الثنائية

دعاء الشفاء لنفسي قصير مكتوب.. 9 أدعية تخصلك من المرض وأوجاعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

بعد تصديق الرئيس.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة مخالفة الشركات السياحية لقانون البوابة المصرية للعمرة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

تأجيل دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزى

لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. اشحن أول الشهر بالأسعار الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. نهاية مأساوية لـ مسجل خطر أعلن بيع المخدرات أونلاين لعلاج كورونا

المزيد

ساحة رأي

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

د. أحمد شندي يكتب: الرئيس السيسي ومصر الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ