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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فض سرادق عزاء ومصادرة 33 شيشة مخالفة بالشرقية

فض سرادق عزاء
فض سرادق عزاء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط  السير بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وأسفرت عن ضبط ٣٣ شيشة بعدد من الكافتريات بنطاق الوحدات المحلية "صافور - قرموط صهبرة" وتم تحرير محاضر لأصحابها، كما تم ضبط ١٥ حالة إشغال طريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة، وتم تغريم  ٩ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، و رفع ٣٣ حالة إشغال متنوع أمام المحال التجارية والطرق العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يُفاجئ مدينة القرين ويكلف بتكثيف أعمال النظافة

و قامت رئاسة مدينة القنايات بفض سرادق عزاء بنطاق مدينة القنايات مع قسم الشرطة  حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس  كورونا.

 

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من الأماكن الحيوية بمدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة ورفع القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان القلعة مروراً بشارع أبو سبيبة وصولاً لشارع ميدان الشيخة حمدة وشارع جمال عبد الناصر والذي يشهد أعمال رصف ورفع كفاءة، مشدداً على الأستاذ إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بإزالة كافة الإشغالات بالشارع والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الإنتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

 

كما تابع محافظ الشرقية أعمال نقل أعمدة الإنارة من الجزيرة الوسطي بشارع جمال عبد الناصر إلى جانبي الطريق بمعرفة إدارة هندسة كهرباء القرين موجهاً رئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من كافة الاعمال طبقاً للمواصفات القياسية وكذلك التنسيق مع الشركة المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بالشارع لسرعة نهو الأعمال ورد الشيء لأصلة بالتنسيق مع مديريه الطرق لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتيسير الحركة المرورية.

 

كما حرص المحافظ على زيارة ديوان مجلس مدينة القرين لمتابعة سير انتظام العمل به والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا علي حسن استقبال المواطنين وسرعه انهاء طلباتهم مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

 

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستفسر منهم عن مدي رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم , كما تعرف على إحتياجاتهم واستمع لمشاكلهم ليوجه رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

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