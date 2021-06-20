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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 لاعبين أطلقوا النيران الصديقة.. الأهداف العكسية تزلزل يورو 2020

يورو 2020 روبن دياز
يورو 2020 روبن دياز - ماتس هوميلز

تعتبر بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، نسخة استثنائية بكل المقاييس، ومختلفة تمامًا عما كان يجب أن تكون.

وفرضت العديد من الأحداث المثيرة نفسها على بطولة يورو 2020، أبرزها الأهداف العكسية.

وشهدت نسخة  يورو 2020 التي تقام حاليًا، تسجيل 5 أهداف عكسية حتى الآن، لتصبح أكثر نسخ البطولة عبر التاريخ تشهد تسجيل أهدافًا عكسية.

5 لاعبين أطلقوا النيران الصديقة.. من هم؟

 ميريح ديميرال (تركيا)

تلقت تركيا اللدغة المفاجئة بتسجيل أول هدف عكسي في المباراة الافتتاحية بالنسخة الجارية لليورو، عن طريق مدافع يوفنتوس ميريح ديميرال بالخطأ في مرمى منتخب بلاده خلال الخسارة أمام إيطاليا 3-0.

 

هدف ديميرال 

فويتشيك تشيزني (بولندا)

كما سجل حارس يوفنتوس فويتشيك تشيزني بالخطأ في مرمى منتخب بلاده بولندا خلال الخسارة أمام سلوفاكيا 2-1.

 

وبات الحارس البولندي صاحب أسرع هدف عكسي في تاريخ اليورو، وأول حارس مرمى يسجل هدفًا في مرماه في تاريخ اليورو.

 

تشيزني

ماتس هوميلز (ألمانيا)

أما الهدف الثالث، فكان من نصيب المنتخب الألماني أمام فرنسا في ختام الجولة الأولى، سجله ماتس هوميلز، ليصبح المانشافت هو أول فريق في منافسات اليورو عبر تاريخه، يسجل هدفًا عكسيًا ويستفيد من أهداف عكسية في النسخة ذاتها.

 

هدف هوميلز

روبن دياز ورافائيل جوريرو (البرتغال)

وانضم منتخب البرتغال لمنتخبات تركيا وبولندا وألمانيا، وأصبح أول فريق أوروبي يسجل هدفين عكسيين عبر روبن دياز ورافائيل جوريرو أمام ألمانيا في مباراة واحدة بالبطولات الكبرى سواء اليورو أو كأس العالم.

 

جوريرو
دياز
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