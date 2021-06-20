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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تاجيل قضية تعويضات السفينة الجانحة ايفرجيفين للتسوية الودية

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قررت هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية تأجيل نظر الدعوى المقدمة من هيئة قناة السويس بشأن التعويضات ضد ملاك السفينة ايفر جيفين لجلسة 4 يوليو لإعطاء فرصة للتسوية الودية.

كشف المستشار خالد أبو بكر المحامي والحاضر بتوكيل خاص عن رئيس هيئة قناة السويس، أنه علي مدار 15 يوم سابقين، تلقت القناة عروضا للتسوية من الشركة المدعية عليها المالكة للسفينة وأن آخر هذه العروض، قد يوفي بحق هيئة قناة السويس، ومن ثم طلب من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة السويس أثناء عقد جلستها بالمحكمة الابتدائية لنظر دعوة قناة السويس بشأن قيمة التعويضات أثر حادث الجنوح والخسائر المترتبة عليه التأجيل .

وأشار إلى أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة طلبت فرصة للرد علي عدد من النقاط التي أثارتها الهيئة أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها، لافتا إلى أن أمام هذه الجدية الظاهرة رأت الهيئة أنه في حالة الموافقة على تأجيل سير القضية لأجل قصيرا، حتي تتمكن الشركة المالكة لايفر جيفين للوفاء بما هو مقترح، تاركا القرار لعدالة المحكمة. 

ولفت أبو بكر، إلى استمرار المفاوضات على مدار  10 ساعات يوميا، مشيرا إلى قيام هيئة الدفاع بتقديم 124 ملاحظة في العرض الأخير المقدم من قناة السويس.

وطلب المستشار أشرف السويفي، عضو هيئة  دفاع ملاك ايفر جيفين، أجلا مناسبا، لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات.

المحكمة الاسماعيلية قناة السويس السفينة ايفرجيفين التعويضات المستشار خالد ابو بكر

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