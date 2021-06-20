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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 7 سنوات ..

تنفيذ 15 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2 مليار و273 مليون جنيه بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين علي إدارة برنامج مشروعك واهتمامهم بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 

  من جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير " مشروعك بديوان عام المحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها.

 

وأشار إلى أن عدد المشروعات التي تم التقدم إليها خلال الـ ٧ سنوات الماضية  ٢٠٧٩٠ مشروعا  وتم تنفيذ ١٤٧٨٩ مشروعا بتكلفة  ٢ مليار و ٢٧٣ مليونا و١١٦  ألف جنيه لتوفر   ٤٧١٩٥ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة. 

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وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا  في المركز الأول  بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٨٩ مشروع  بقيمة ٢٧١ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه  في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي  ٦٨٥ مشروعا  بقيمة ٢٦٧ مليون و ٤٥٩ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٨٥٧ مشروعا بقيمة ٢٥٥ مليون و٢٦٧ ألف جنيه.

 

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط  السير بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ أنه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملات يومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وأسفرت عن ضبط ٣٣ شيشة بعدد من الكافتريات بنطاق الوحدات المحلية "صافور - قرموط صهبرة" وتم تحرير محاضر لأصحابها ، كما تم ضبط ١٥ حالة إشغال طريق ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التكاتك المخالفة، وتم تغريم  ٩ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، و رفع ٣٣ حالة إشغال متنوع أمام المحال التجارية والطرق العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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