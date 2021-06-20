وصول أولى الرحلات السياحية من موسكو إلى مطار العقبة الأردني

قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية ومدير مطار الملك حسين الدولي رمزي عرفات، إن أولى الرحلات السياحية من موسكو، وصلت إلى مطار الملك حسين الدولي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تقل 168 سائحا ضمن برنامج يستمر حتى نهاية العام الحالي.



وأضاف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن هذه الرحلات ثمرة الجهود التي يبذلها الأردن؛ لعودة السياحة العالمية مجددا، خاصة بعد إعلان المثلث السياحي الذهبي منطقة آمنة من فيروس كورونا، وفقا لإجراءات حثيثة نفذتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وأكد أن الأردن بذل جهودا كبيرة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات، ولاسيما قطاع السياحة، الذي يعد شريانا رئيسا لاقتصاد كثير من الدول، والذي كان أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة؛ من حيث الحجم والاتساع وانخفاض عدد السياح، ما دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عودة الحركة السياحية وتشغيل المطار كسابق عهده قبل الأزمة.