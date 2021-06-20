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رئيس التحرير
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أخبار البلد

توريد أجهزة استخلاص الزيوت العطرية

المجلس القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربي

صدى البلد

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة واللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم بروتوكول تعاون، لتوريد المستلزمات اللازمة، لتنفيذ مشروعات المجلس.

وتشمل المستلزمات، أجهزة لإستخلاص الزيوت العطرية من النباتات، فى إطار دعم المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تقديم كل الاستشارات الهندسية، وتوريد المستلزمات الخاصة للمجلس لرفع كفاءة منشآته.

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بتواجدها داخل وزارة الإنتاج الحربي معربة عن ثقتها من المقومات التكنولوجية والفنية والتى يسعى المجلس للاستفادة منها، في إطار التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة من أجل تنفيذ مشروعات لصالح خدمة المرأة والمجتمع، وبما يحقق الاستفادة من دعم المنتج المصري والحد من الاستيراد، مؤكدة دعم وزارة الإنتاج الحربي لما يقوم به المجلس من مشروعات وخدمات لصالح المجتمع، كما أشادت بدور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الدولة للإنتاج الحربي .

وأكد اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، أهمية دور المرأة في المجتمع وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والإجتماعية والثقافية.

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المجلس القومى للمرأة وزير الدولة للإنتاج الحربي بروتوكول تعاون الدكتورة مايا مرسى القومى للمرأة التمكين الاقتصادي للمرأة

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